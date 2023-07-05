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IPTV Québec 4K | Meilleur Abonnement IPTV QC 2026 – #1 Fournisseur IPTV Québec
8 ans au service des Québécois

IPTV Québec 4K
Meilleur Abonnement 2026

Le meilleur fournisseur IPTV au Québec. Plus de 20 000 chaînes live en HD, 4K et 8K, 150 000+ films & séries, PPV inclus. Activation immédiate, sans contrat.

🎁 Essai gratuit 24h Voir les forfaits →
Aucune carte requise
99,9% de disponibilité
Support 24/7 en français
Résiliation sans frais
20000+
Chaînes Live HD/4K/8K
99.9%
Disponibilité du serveur
8 ans
D'expérience au Québec
24/7
Support en français
Pourquoi nous choisir

Le meilleur IPTV Québec
en 2026

Notre service IPTV au Québec est conçu pour les Québécois exigeants qui veulent fiabilité, qualité et un vrai support local.

IPTV Québec en HD, 4K et 8K

Qualité d'image supérieure avec des chaînes stables, sans gel ni saccade, même lors des événements en direct comme le hockey ou le football.

Zéro interruption avec IPTV Quebec 4k

Notre technologie AntiFreeze garantit un streaming fluide et stable, même en heure de pointe. Profitez de vos émissions sans jamais être dérangé.

Chaînes IPTV québécoises & internationales

TVA, Radio-Canada, RDS, RDI, TVA Sports, Crave et des milliers de chaînes du Canada, des USA, de l'Europe et du monde entier.

Films, séries & PPV

Plus de 150 000 films et séries à la demande ainsi que tous les grands événements PPV (UFC, boxe, catch) inclus dans votre abonnement IPTV QC.

Support 24/7 en français

Un vrai humain répond via WhatsApp en français en moins de 10 minutes — pas de bot, pas d'attente interminable. Service 100% québécois.

Paiement sécurisé, accès immédiat

PayPal, carte de crédit ou crypto. Dès votre paiement confirmé, vous recevez vos identifiants et vous regardez vos chaînes en quelques minutes.

Compatible partout

IPTV Québec fonctionne avec toutes les apps IPTV

Notre abonnement IPTV Québec est compatible avec tous les lecteurs IPTV populaires. Choisissez votre méthode de connexion préférée — nous prenons tout en charge.

Codes Xtream (Xtream Codes API)

Serveur + nom d'utilisateur + mot de passe — méthode recommandée pour TiviMate, IPTV Smarters, GSE Smart IPTV

Lien M3U / M3U8 URL

URL de playlist compatible avec VLC, Kodi, OTT Navigator, Perfect Player et la plupart des lecteurs

Adresse MAC (portail Stalker)

Pour les boîtiers MAG, Formuler, Dreamlink et les téléviseurs avec portail IPTV intégré

Tester gratuitement →
Apps supportées
TiviMate Android TV
IPTV Smarters Toutes plateformes
GSE Smart IPTV iOS & Android
OTT Navigator Android
Perfect Player Android TV
VLC / Kodi PC & Mac
IBO Player Firestick
Duplex IPTV SmartTV
Formuler / MAG Boîtiers dédiés
Votre app n'est pas listée? Contactez-nous sur WhatsApp — nous vous guidons pour n'importe quel appareil ou lecteur IPTV.
Forfaits IPTV Québec

Meilleur prix IPTV au Québec

Abonnement IPTV QC sans engagement. Choisissez le nombre de connexions simultanées selon vos besoins.

1 Mois
26,99$ CAD
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Guide TV (EPG)
Support 24/7
Commander →
3 Mois
38,99$ CAD
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Guide TV (EPG)
Support 24/7
Commander →
6 Mois
59,99$ CAD
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Guide TV (EPG)
Support 24/7
Commander →
⭐ Meilleure valeur
1 An
86,99$ CAD
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Guide TV (EPG)
Support 24/7 prioritaire
Commander →
1 Mois
36,99$ CAD
2 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7
Commander →
3 Mois
56,99$ CAD
2 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7
Commander →
6 Mois
89,99$ CAD
2 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7
Commander →
⭐ Meilleure valeur
1 An
139,99$ CAD
2 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7 prioritaire
Commander →
1 Mois
46,99$ CAD
3 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7
Commander →
3 Mois
79,99$ CAD
3 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7
Commander →
6 Mois
119,99$ CAD
3 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7
Commander →
⭐ Meilleure valeur
1 An
179,99$ CAD
3 écrans simultanés
+20 000 chaînes live
+150 000 films & séries
HD, 4K et 8K
Support 24/7 prioritaire
Commander →
Compatibilité

IPTV Quebec est Compatible avec tous vos appareils

Notre IPTV Québec fonctionne sur tous les appareils de streaming populaires au Canada.

Fire TV Stick
Android
iPhone / iPad
Samsung Smart TV
LG Smart TV
Windows / Mac
Boîtier MAG
Formuler
Nvidia Shield
Chromecast
Raspberry Pi
Autre appareil?
Fiabilité avant tout

Pourquoi choisir
IPTV Québec 4K?

Notre service IPTV premium au Québec n'est pas juste une liste de chaînes — c'est une infrastructure robuste, un support humain en français et une expérience pensée pour les familles québécoises.

Serveurs dédiés pour le Québec

Nos serveurs sont optimisés pour les connexions Vidéotron, Bell, Cogeco et Rogers afin d'éviter la limitation de bande passante.

Toutes les chaînes francophones

TVA, Radio-Canada, V, Canal D, Canal Vie, Historia, Séries+, RDI, LCN — les chaînes québécoises que vous aimez, en HD.

Meilleur rapport qualité/prix au Québec

Moins cher que le câble, plus de contenu que n'importe quel service de streaming. Un seul abonnement pour toute la famille.

8 ans d'expérience au Québec

Nous servons des clients québécois depuis 2016. Notre réputation repose sur la fiabilité et un service client honnête.

99,9%
Uptime
Disponibilité des serveurs — Québec
Québec
99%
Canada
98%
USA
99%
Europe
97%
Avis clients

Ce que disent les Québécois

Des milliers de familles québécoises font confiance à notre service IPTV chaque jour.

★★★★★

« J'ai essayé plusieurs services IPTV au Québec, mais iptv-quebec4k.ca est de loin le plus fiable. Les chaînes chargent instantanément, aucun gel même pendant le hockey. Ça vaut vraiment la peine! »

Michel T.
🍁 Montréal, QC
★★★★★

« La qualité vidéo est excellente. Films, téléséries, événements PPV — tout fonctionne parfaitement sur tous mes appareils. Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi rapide et stable. »

David R.
🍁 Québec, QC
★★★★★

« Très satisfait du service IPTV Québec. Rapide, propre, fiable. Je n'ai pas eu un seul gel ou lag depuis que je suis abonné. Le support client répond aussi très vite en français. »

Jean-François M.
🍁 Laval, QC
Questions fréquentes

Tout ce que vous devez
savoir sur l'IPTV Québec

Notre service IPTV au Québec vous permet de regarder la télévision en direct, les films et les séries via votre connexion internet — sans câble ni satellite. Vous vous connectez avec un lecteur IPTV (TiviMate, IPTV Smarters, etc.) et vous regardez immédiatement.
Notre abonnement IPTV Québec donne accès à des chaînes sous licence via des serveurs sécurisés. Nous vous recommandons de consulter un professionnel juridique pour votre situation personnelle. L'utilisation d'un VPN (ExpressVPN, NordVPN) est également recommandée pour votre confidentialité.
Oui! Nous offrons un essai IPTV gratuit de 24 heures sans carte de crédit requise. Vous accédez à toutes les chaînes et fonctionnalités pour tester le service avant de vous abonner. Obtenir l'essai gratuit →
Pour le streaming HD, une vitesse de 10 Mbps est suffisante. Pour la 4K, nous recommandons 25 Mbps ou plus. La plupart des connexions Vidéotron, Bell ou Cogeco au Québec sont largement suffisantes pour notre service.
Un VPN n'est pas obligatoire, mais il est recommandé pour éviter la limitation de bande passante par votre fournisseur internet (Bell, Vidéotron, Rogers) et pour protéger votre vie privée. ExpressVPN et NordVPN fonctionnent très bien avec notre service.
Nous acceptons PayPal, les cartes de crédit (Visa, Mastercard) et les cryptomonnaies. Le paiement est sécurisé et vous recevez vos identifiants immédiatement après la confirmation du paiement.
Absolument. Notre IPTV Québec inclut toutes les chaînes françaises du Québec : TVA, Radio-Canada, V, RDI, LCN, Canal D, Canal Vie, Historia, Séries+, TVA Sports, RDS et bien plus encore — en HD et 4K.
Notre support est disponible 24h/24, 7j/7 via WhatsApp. Un agent répond en français généralement en moins de 10 minutes. Vous pouvez également nous contacter via la page contact.
Guides & tutoriels

Comment installer votre
IPTV Québec

Voir tous les articles →
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IPTV Québec meilleur fournisseur iptv au Québec QC